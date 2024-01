Un tentativo di rapina è sventato ieri mattina nel supermercato “Il Pellicano” di via San Cristoforo a Portici. Il sospetto, un uomo con precedenti penali, ha cercato di compiere il colpo minacciando il personale con una scacciacani. Tuttavia, l’intervento rapido dei cittadini presenti e del proprietario del supermercato ha portato all’arresto del malvivente in flagranza di reato da parte dei carabinieri.

Il Tentativo di Rapina:

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nel supermercato con l’intenzione di svaligiare le casse. Armato di una scacciacani, ha minacciato il personale presente nel negozio, cercando di mettere a segno la rapina.

Reazione dei Cittadini e del Proprietario:

I clienti e il proprietario del supermercato hanno reagito prontamente di fronte alla minaccia. Hanno allertato immediatamente i carabinieri della stazione locale per segnalare l’incidente in corso.

Arresto in Flagranza:

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto rapidamente e hanno individuato il sospetto ancora all’interno del supermercato. In un’azione tempestiva, i carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, evitando che il tentativo di rapina andasse a segno.

Processo Direttissimo:

Il sospetto, ora in custodia delle forze dell’ordine, sarà giudicato attraverso un processo direttissimo. L’arresto in flagranza fornirà alle autorità giudiziarie prove concrete per perseguire l’uomo per il tentato reato e le minacce commesse nel corso dell’incidente.