La Polizia di Stato ha recentemente agito con tempestività, sottoponendo a fermo un 48enne napoletano, accusato di rapina aggravata commessa in concorso con altri complici. L’azione, coordinata dalla polizia giudiziaria, ha portato all’identificazione e all’arresto del sospetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati specifici. Il 12 gennaio, nel primo pomeriggio, il 48enne, insieme a due complici ancora in corso di identificazione, avrebbe compiuto una rapina a mano armata presso un ufficio postale nella zona di Arenaccia a Napoli. Indossando travestimenti e armati di pistola, i tre uomini avrebbero fatto irruzione nell’ufficio postale, mettendo a segno il colpo e causando panico tra dipendenti e clienti presenti, minacciandoli con le armi.

L’azione criminale è ripresa dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, e la Squadra Mobile di Napoli ha condotto un’attenta analisi di tali registrazioni. Questo lavoro di detective ha consentito il riconoscimento del 48enne, il principale indagato, il quale era al momento soggetto a una misura alternativa alla detenzione.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’indagine, i poliziotti hanno rintracciato il sospetto in strada e lo hanno successivamente condotto presso gli uffici della Questura di Napoli per le procedure di competenza. In seguito, il 48enne è trasferito nel carcere di Poggioreale.