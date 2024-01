Nella notte scorsa, una banda di malviventi ha compiuto una rapina in una sala giochi a Scafati, scatenando l’intervento immediato dei carabinieri della tenenza locale. L’azione criminale è avvenuta nelle vicinanze del centro commerciale “Plaza”, e l’indagine è attualmente in corso per risolvere il caso. All’ora del colpo, trascorsa la mezzanotte, la sala giochi ospitava solo pochi clienti. I malviventi, armati di pistole secondo quanto riferito, hanno costretto coloro che si trovavano all’interno a consegnare oggetti personali, portafogli, denaro contante e telefoni cellulari. La banda, dopo aver compiuto la rapina, è fuggita velocemente a bordo di un’automobile che attendeva fuori con il motore acceso.

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’episodio, analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e all’interno della sala giochi. L’obiettivo è raccogliere elementi utili per identificare e catturare i membri della banda responsabile di questo atto criminale.

Questa rapina si aggiunge purtroppo a una serie di eventi preoccupanti legati alla criminalità nell’Agro nocerino. Recentemente, a Angri, in via Orta Longa, si è verificato un altro episodio di svaligiamento, dove una banda di ladri ha colpito due appartamenti.