Pomigliano teatro di un violento episodio ieri sera, quando un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito alla gamba destra in seguito a un presunto tentativo di rapina. L’incidente ha portato all’intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello Di Cisterna, chiamati a risolvere la situazione presso la clinica Villa dei Fiori, dove il giovane è trasportato per ricevere cure mediche. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, ancora soggetta a verifica, sembra che il 19enne si sia opposto a un tentativo di rapina, culminato con l’esplosione di un proiettile. L’episodio avrebbe avuto luogo in via Gerani, una strada apparentemente tranquilla che si è improvvisamente trasformata in uno scenario di violenza.

Attualmente ricoverato in osservazione, il giovane ferito alla gamba sta ricevendo le cure necessarie mentre gli inquirenti conducono approfondite indagini per chiarire la dinamica precisa dell’incidente. Le autorità locali e i Carabinieri stanno lavorando per raccogliere testimonianze e prove al fine di gettare luce su questa vicenda. La comunità di Pomigliano è in sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi che possano portare alla risoluzione di questo drammatico episodio di violenza.