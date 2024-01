Un’importante operazione antimafia è condotta dai carabinieri a Boscoreale, provincia di Napoli, culminando nell’arresto di sei individui ritenuti gravemente indiziati di diversi reati, tra cui associazione armata, tentato omicidio, violenza privata e traffico di droga. Gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito di un’indagine che ha svelato un presunto controllo mafioso su una piazza di spaccio situata in via Settetermini, nell’area nota come Piano Napoli.

I reati contestati e l’aggravante mafiosa:

Le persone coinvolte sono accusate di gestire la piazza di spaccio attraverso l’uso di armi e delle cosiddette “stese”, un metodo tipico del mondo criminale. I reati contestati comprendono associazione armata, tentato omicidio, violenza privata e detenzione e porto illegali di armi. Gli indagati avrebbero acquisito il controllo della zona ricorrendo a tattiche violente e intimidatorie, il che ha portato all’aggravante mafiosa nei loro confronti.

L’ordinanza di custodia cautelare:

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della richiesta della procura. I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno prontamente eseguito i provvedimenti, assicurando gli indagati alla giustizia.

La pericolosità del gruppo:

L’operazione ha svelato la pericolosità del gruppo criminale, la cui presunta attività criminale ha coinvolto armi da fuoco e violenze. Gli sforzi delle forze dell’ordine mirano a contrastare la criminalità organizzata e a preservare la sicurezza della comunità.