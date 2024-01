Venerdì, una tranquilla giornata a Forino è funestata da un grave episodio di aggressione nei confronti di una studentessa di 17 anni. La giovane, appena scesa dal bus della linea Salerno-Forino intorno alle 14, è stata vittima di un attacco da parte di un uomo misterioso, il cui volto era completamente travisato e che indossava guanti. L’aggressione si è verificata in una strada vicino alla villa comunale del paese, un luogo che di solito dovrebbe essere sicuro per i residenti, in particolare per i giovani studenti di ritorno da scuola. La vittima, una volta scesa dal pullman e diretta verso casa, è finita afferrata alle spalle dall’aggressore, il quale le ha tappato la bocca con una mano.

Nonostante la paura e la violenza dell’attacco, la coraggiosa giovane è riuscita a liberarsi dalla presa dell’uomo e a fuggire. Tuttavia, l’aggressione non è stata senza conseguenze fisiche: la studentessa riporta graffi profondi e lividi all’addome e su un fianco. Fortunatamente, le ferite non sembrano essere gravi, ma l’evento ha comunque causato uno spavento notevole.

La vittima ha immediatamente riportato l’accaduto ai suoi genitori, i quali, insieme alla giovane, hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri locale. La collaborazione con le forze dell’ordine è fondamentale per cercare di identificare l’aggressore e garantire che un simile episodio non si ripeta.