Una serata di festeggiamenti si è trasformata in tragedia per un giovane di 17 anni, ricoverato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, Napoli, a causa di gravi ustioni al volto e alle mani. L’incidente sembra essere avvenuto mentre il ragazzo tentava di accendere un grosso petardo a Melito, in via Don Raffaele Abete, insieme a un amico coetaneo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, durante il tentativo di accensione, l’ordigno ha improvvisamente detonato tra le mani del giovane, causandogli gravi ferite da ustioni. Non è chiaro se il petardo sia raccolto da terra o fosse di sua proprietà, ma l’esplosione ha causato danni significativi al volto e alle mani del giovane.

Il ragazzo, attualmente in prognosi riservata, è trasferito all’ospedale di Pozzuoli, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico per le ferite riportate. Il suo amico, coinvolto nell’incidente, è in attesa di intervento chirurgico alla mano, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Melito per comprendere nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e determinare le circostanze che hanno portato all’esplosione del petardo.

Questo tragico incidente richiama l’attenzione sulla necessità di adottare estrema cautela durante i festeggiamenti, specialmente quando si maneggiano petardi o fuochi d’artificio. È essenziale rispettare le normative di sicurezza e prestare molta attenzione durante l’uso di dispositivi pirotecnici, poiché anche un momento di distrazione può portare a conseguenze gravi e irreversibili.