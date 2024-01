Nella notte, una banda di malviventi ha colpito la filiale Compass situata in via Roma ad Avellino. L’azione criminale è avvenuta poco prima dell’alba, quando i ladri hanno forzato la porta d’ingresso dell’agenzia ubicata nella centrale via cittadina. Gli inquirenti sono ora al lavoro per cercare di identificare i responsabili e quantificare l’entità del bottino.

Dinamica del Furto:

Quattro individui, con il volto coperto, sono stati catturati dalle telecamere di videosorveglianza mentre compivano il furto. Una volta all’interno della filiale, hanno preso di mira la cassa continua, ma al momento la somma rubata deve ancora essere quantificata. È stato il personale dell’istituto di vigilanza privata ad avvertire prontamente i carabinieri, che si sono immediatamente recati sul luogo.

Intervento delle Forze dell’Ordine:

I militari della Compagnia di Avellino stanno attualmente conducendo le indagini per risalire ai responsabili del furto. Dopo l’allarme da parte dell’istituto di vigilanza, è stato effettuato un approfondito sopralluogo nella filiale Compass alla ricerca di tracce utili all’identificazione dei criminali. La collaborazione tra le forze dell’ordine e gli operatori della sicurezza privata è fondamentale per risolvere il caso.

Stato delle Indagini:

Al momento, gli inquirenti stanno raccogliendo ogni possibile elemento che possa condurre all’identificazione e all’arresto dei malviventi. Le immagini della videosorveglianza e qualsiasi altra evidenza sul luogo del crimine saranno cruciali per lo sviluppo delle indagini.