L’Azienda napoletana mobilità (Anm) ha introdotto una nuova linea di autobus per migliorare il collegamento viario tra le principali strutture sanitarie dell’area orientale di Napoli. Questa iniziativa è infatti realizzata grazie al costante lavoro e alle sollecitazioni delle commissioni Ambiente e Mobilità della sesta Municipalità, guidate rispettivamente da Daniele Simonetti e Francesco Grieco.

Le Strutture Coinvolte:

La nuova linea di bus è progettata per collegare tre importanti strutture sanitarie nell’area orientale di Napoli. Queste includono l’Ospedale del Mare, il Presidio intermedio di via Ceccarelli, e il Distretto sanitario 32 di via Bernardo Quaranta, offrendo così una soluzione di trasporto comoda per chi ha bisogno di usufruire dei servizi sanitari in queste strutture.

L’Importanza per la Comunità:

La creazione di questa nuova linea di bus è accolta positivamente dalla comunità, in particolare dagli anziani e da coloro che dipendono dai servizi sanitari offerti nelle strutture coinvolte. La facilità di accesso a queste strutture è fondamentale per garantire che chiunque abbia bisogno di assistenza medica possa raggiungere facilmente il proprio destinatario.

Lavoro delle Commissioni Ambiente e Mobilità:

Le commissioni Ambiente e Mobilità della sesta Municipalità hanno svolto un ruolo chiave nel promuovere questa iniziativa, lavorando a stretto contatto con l’Anm per garantire il successo della nuova linea di autobus. La creazione di questa connessione è vista come un passo iniziale importante, ma si auspica che venga seguito da ulteriori miglioramenti e potenziamenti dei servizi di trasporto nell’area.

Prossimi Passi:

Daniele Simonetti, presidente della commissione Ambiente, sottolinea l’importanza di continuare sulla strada tracciata. Oltre all’implementazione di questa nuova linea, Simonetti suggerisce inoltre il rafforzamento del trasporto per consentire un’interconnessione più efficiente tra i quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. L’obiettivo è garantire un servizio di trasporto completo e affidabile per chi deve muoversi nell’area orientale di Napoli.