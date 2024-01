L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato una temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta della Circumvesuviana tra Scafati e Poggiomarino, a causa di problemi tecnici ai passaggi a livello. La notizia arriva dopo un tragico incidente avvenuto nella stessa area, in cui un rider di 50 anni è investito e ucciso da un treno, ignorando le segnalazioni luminose e acustiche.

Motivi Tecnici alla Base dell’Interruzione:

Secondo quanto dichiarato dall’Ente Autonomo Volturno, l’interruzione della circolazione ferroviaria è dovuta a “motivi tecnici ai passaggi a livello”. Non sono forniti dettagli specifici sui problemi tecnici, ma si presume che siano necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza degli attraversamenti ferroviari.

Coincidenza con l’Incidente Mortale:

La notizia dell’interruzione della Circumvesuviana giunge in seguito all’incidente mortale verificatosi ieri sera lungo la stessa tratta. Un rider di 50 anni è stato tragicamente investito e ucciso da un treno mentre attraversava un passaggio a livello, ignorando i segnali acustici e luminosi che indicavano l’arrivo del convoglio.

Misure di Sicurezza e Interventi Immediati:

L’Ente Autonomo Volturno non ha indicato una stima precisa per quanto riguarda la durata dell’interruzione, ma è presumibile che saranno necessari interventi immediati per risolvere i problemi tecnici e ripristinare la circolazione ferroviaria in modo sicuro.