In un evento tragico, un giovane di 18 anni ospite della comunità-alloggio “Casa Coletta” a Sperone, in provincia di Avellino, è ricoverato in condizioni gravi dopo aver presumibilmente compiuto un gesto estremo lanciandosi dal secondo piano della struttura da un’altezza di sei metri. Il giovane attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove sta ricevendo cure per le gravi fratture riportate durante la caduta. Originario di Ischia, il ragazzo era ospite della casa-comunità da alcuni mesi, struttura dedicata all’accoglienza di portatori di handicap e giovani con problemi psico-patologici, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Napoli.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano e del Comando provinciale di Avellino per comprendere le circostanze che hanno portato al tragico episodio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare se ci siano eventuali responsabilità o fattori scatenanti da prendere in considerazione.

La comunità-alloggio “Casa Coletta” è istituita con l’obiettivo di offrire un ambiente sicuro e di supporto per coloro che necessitano di cure particolari. La notizia dell’incidente ha scosso la comunità locale, portando l’attenzione sulle misure di sicurezza all’interno delle strutture di accoglienza per persone vulnerabili.

Il personale della Casa Coletta sta collaborando attivamente con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e per garantire la massima trasparenza nelle indagini. Nel frattempo, familiari e amici del giovane si stanno unendo in speranza per un rapido recupero e nell’attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.