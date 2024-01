Nella centrale via Roma di Pompei, a pochi passi dal santuario della Beata Vergine del Rosario e dall’ingresso del Parco Archeologico di Porta Anfiteatro, le autorità hanno eseguito un sequestro preventivo su un noto ristorante. L’azione è stata intrapresa da personale della Polizia di Stato, coadiuvato dagli agenti del comando di Polizia Municipale, in ottemperanza a un decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.

Il Contesto:

Il provvedimento di sequestro è il risultato di un’approfondita indagine che ha rivelato che il ristorante in questione ha continuato a operare nonostante un precedente provvedimento emesso dal Comune di Pompei. Quest’ultimo aveva decretato la decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, motivata da gravi problematiche igienico-sanitarie. Il ristorante avrebbe dovuto cessare l’attività in conformità a tale provvedimento, ma la proprietaria ha scelto di ignorare le disposizioni comunali.

La Condotta dell’Indagata:

La decisione di sequestrare il ristorante è presa in luce della persistente inosservanza da parte dell’indagata nei confronti dell’ordine impartito dal Comune di Pompei. La titolare ha continuato a esercitare l’attività di ristorazione, mettendo a rischio la salute pubblica e ignorando le normative vigenti.

Motivazioni del Sequestro:

Il provvedimento di sequestro è stato adottato poiché esistono fondati motivi per ritenere che la libera disponibilità dell’esercizio commerciale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Inoltre, c’è il timore che la proprietaria potrebbe continuare a violare le normative igienico-sanitarie, agevolando la reiterazione delle stesse condotte illegali.

Il Reato Contestato:

La base giuridica del procedimento è rappresentata dall’art. 650 del codice penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La reiterata violazione dell’ordine comunale da parte della proprietaria del ristorante costituisce un chiaro caso di questa infrazione, portando all’intervento delle forze dell’ordine.