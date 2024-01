Torna il Carnevale a Poggiomarino grazie all’ associazione Il Carro seguita dal consigliere comunale Salvatore De Rosa. L’annuncio in piazza De Marinis il 28 Dicembre scorso. Oggi la data ufficiale: domenica 4 febbraio comincia il Carnevale poggiomarinese e sabato 10 febbraio, domenica 11 e martedì 13 usciranno i carri che gli associati de Il Carro stanno preparando già da mesi.

“Lavoriamo da lunghi mesi per realizzare il sogno di riportare il Carnevale a Poggiomarino, si riparte quest’anno con due carri che sfileranno per tutte le strade del nostro paese” spiega entusiasta Salvatore De Rosa che invita tutti a prendere parte alla tradizione del Fucarone di Sant’ Antonio che precede l’atmosfera di maschere e coriandoli : “vi aspetto il 17 alle 20.30 presso viale Manzoni, ci saranno stand enogastronomici e tanta musica per riscaldarci e divertirci” conclude De Rosa ringraziando per il supporto l’ assessora agli Eventi, Lisa Speranza.

Quattro, dunque le date stabilite dall’ associazione il Carro presieduta da Angelo Albano assieme al vice Raffaele Guastafierro.

“Il rispetto delle tradizioni parte anche dall’ impegno quotidiano di chi crede nella bellezza delle nostre feste di paese. Il ritorno del vero Carnevale poggiomarinese è un evento storico di cui siamo davvero fieri. Ringrazio il consigliere De Rosa e tutte le persone che si stanno adoperando per l’uscita dei carri. Poggiomarino merita anche un grande Carnevale “ fa sapere il sindaco Maurizio Falanga.