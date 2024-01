Il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha condiviso un messaggio commovente sulla tragedia che ha colpito la città, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita di due giovani vite. Giusy Nappo, una madre, moglie ed imprenditrice, è ricordata dal primo cittadino “per il suo impegno instancabile per la famiglia e l’azienda di famiglia”. Il sindaco ha sottolineato i successi che Giusy ha ottenuto, evidenziando il contributo significativo che ha apportato alla comunità. Il secondo giovane, l’architetto Carlo Battaglia, è descritto come un ragazzo brillante che ha fatto della lotta la sua specialità. Il sindaco ha elogiato la sua determinazione e quella della sua famiglia, sottolineando la loro resilienza di fronte alle sfide. Il sindaco ha esteso le sue più sentite condoglianze alla moglie, al padre, Geom. Battaglia, dipendente del Comune, alla madre, dott.ssa Peluso, Direttrice del Distretto Sanitario, e a tutta la famiglia.

Il messaggio del sindaco sottolinea la tristezza e la solidarietà della comunità di Poggiomarino di fronte a questa dolorosa perdita. La città si unisce nell’esprimere il proprio cordoglio per la tragedia e nel ricordare due individui straordinari, due “lottatori indomiti che hanno scelto di lottare fino in fondo”.