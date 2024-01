La prima riunione di giunta dell’ anno 2024 prende atto del nuovo preliminare del Piano Urbanistico comunale in vista delle sua adozione e approvazione. Il Puc entra nel vivo dell’ azione amministrativa. “Diamo il via ad un provvedimento storico che Poggiomarino aspetta da decenni. Ringrazio l’ ufficio preposto, il responsabile Ing. Rino Pagano, all’ assessore al ramo avvocato Michele Aquino ed il consigliere metropolitano Felice Sorrentino” afferma un soddisfatto primo cittadino, Maurizio Falanga.

“Abbiamo deliberato in giunta comunale, la presa d’atto dell’avvenuto espletamento della fase preliminare di aggiornamento del Puc e il mandato al responsabile del servizio urbanistica di procedere al corretto iter procedurale per la redazione ed approvazione del Puc.

Ringrazio tutta l’amministrazione Falanga, il Sindaco, l’ing Rino Pagano responsabile del settore urbanistico, i tecnici supporti al R.u.p e per la progettazione territoriale il Prof. Arch. Salvatore Visone.

Si viaggia con determinazione verso l’adozione e l’approvazione definitiva del Puc, partecipato e condiviso” fa sapere l’ assessore al ramo, Michele Aquino.