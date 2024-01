Sempre considerato uno dei punti più rivoluzionari del programma elettorale del 2020, oggi è la prima bella notizia del 2024. Dal palco dell’ultima sera della campagna elettorale alla stanza del primo cittadino Maurizio Falanga. Approvato il progetto per il nuovo look della villa comunale, la città metropolitana finanzia, nell’ ambito del Piano Strategico, migliaia di euro per la villa comunale che sorgerà presso l’ area che ha ospitato il campo Europa.

“Questo progetto era uno dei nostri obbiettivi principali. Abbiamo lavorato insistentemente in sinergia con il nostro consigliere metropolitano Felice Sorrentino, che ringrazio, assieme all’ assessore ai Lavori Pubblici Luigi Belcuore. Ringrazio gli uffici comunali e tutta la mia squadra di amministrazione” afferma il primo cittadino Falanga sottolineando un dato politico “l’ opposizione ci ha remato contro bocciando in consiglio comunale il punto all’ ordine del giorno relativo ai lavori per la nuova villa, ma noi siamo stati più forti, uniti e coscienziosi perchè vogliamo il bene del paese” conclude il sindaco.

“Da consigliere metropolitano sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto con il nuovo piano strategico, all’interno del quale il comune di Poggiomarino, con il progetto di Rigenerazione Urbana, risulta tra i più meritevoli e quindi assegnatario del finanziamento da 1.2 milioni di euro per la costruzione della villa comunale. Alle promesse che volano al vento, noi preferiamo i fatti” fa sapere il consigliere comunale e metropolitano Felice Sorrentino.

“Il progetto è frutto del lavoro e di scelte amministrative intelligenti , finalmente oggi si passa dalla fase di programmazione alla fase esecutiva. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e siamo stati di parola. Grazie davvero a tutti coloro che si sono impegnati costantemente per raggiungere questo risultato straordinario. Grazie a tutti, ad ognuno, per il proprio ruolo e le proprie mansioni. Come avevamo promesso: INSIEME per l’affermazione non del singolo, ma per il Bene dell’intera Comunità!” chiosa il vicesindaco Luigi Belcuore con delega ai Lavori Pubblici.