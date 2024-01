“L’Olocausto è una pagina del libro dell’ Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria “ scriveva Primo Levi.

Si proverà a farlo anche a Poggiomarino, presso la Biblioteca comunale Salvatore Boccia Montefusco con le classi dell’ Istituto Superiore Leonardo da Vinci, lunedì mattina prossimo. Dalle 10.30 alle 12.30 del 29 Gennaio, infatti, si terrà un incontro di riflessione voluto dall’ assessore alla Scuola ed alla Cultura, Maria Carillo. Con le insegnanti, assieme agli allievi, tra i libri in compagnia del primo cittadino e dei rappresentanti dell’ amministrazione comunale, prendendo spunto dal testo “L’amico ritrovato” si dibatterà sull’importanza della Memoria e sul significato storico dell’ Olocausto.

“La rete tra le mie deleghe è la stessa rete che provo a ricreare con le scuole, con i ragazzi, in biblioteca. Lunedì sarà la volta della Memoria delle vittime dell’ Olocausto, una giornata che dovremmo ricordare sempre. Il mio grazie va sempre alle Dirigenti scolastiche, che in ogni occasione fanno sentire vive le scuole di Poggiomarino” fa sapere l’ assessore, Maria Carillo.

“Ricordare, allenare la Memoria, soprattutto in questo delicato momento storico non è solo nostro dovere politico ma è nostro dovere civico. Quando promuoviamo le giornate del Ricordo di eventi nefasti per l’ umanità non lo facciamo solo da amministratori, ma da donne ed uomini, madre e padri, cittadini” afferma il sindaco Maurizio Falanga.