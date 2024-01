Follia per due giovani ed ormai ex calciatori del Benevento, entrambi ventunenni, quando sono sorpresi dai carabinieri mentre picchiavano un conoscente in strada. L’escalation di violenza ha portato non solo all’arresto per aggressione, ma anche a un ulteriore problema legato alla resistenza nei confronti delle forze dell’ordine. A riportarlo è IL Mattino che pubblica anche le foto dei giovani.

I Protagonisti:

Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, entrambi 21enni e ormai ex calciatori del Benevento, hanno vissuto un’esperienza che rischia di mettere seriamente in pericolo le loro promettenti carriere nel mondo del calcio. Agnello, un trequartista che ha debuttato in serie B durante la difficile stagione retrocessa del Benevento, ha visto il suo contratto rescisso solo due giorni dopo l’arresto. Perlingieri, terzino destro con esperienza nella serie C con la maglia della Paganese, era già svincolato dal novembre scorso.

L’Episodio:

La notte drammatica è iniziata in via Vittorio Emanuele, un dedalo di vicoli situato tra il rione Provolera e il quadrilatero delle Carceri a Torre Annunziata. Agnello e Perlingieri hanno aggredito un 19enne, anch’esso legato al clan Gionta per via delle sue parentele. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione è scaturita per motivi futili, ma il giovane è stato fortunatamente salvato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, impegnate in un controllo notturno nella zona. Nonostante la presenza dei carabinieri, i due calciatori hanno continuato l’aggressione, addirittura sferrando colpi contro gli uomini in divisa.

Gli Arresti:

L’escalation di violenza ha portato all’arresto di Agnello e Perlingieri per l’aggressione al giovane e per resistenza a pubblico ufficiale. Il procuratore di turno presso la Procura di Torre Annunziata ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi, decisione successivamente convalidata dal giudice. Tuttavia, entrambi sono stati rilasciati immediatamente. Agnello, il giorno successivo, ha firmato un contratto con il Locri, squadra che milita in serie D.

La Carriera a Rischio:

Sebbene entrambi i giovani calciatori vantino un passato promettente, questo episodio rischia di mettere seriamente in discussione il loro futuro nel mondo del calcio. Cresciuti nel settore giovanile del Benevento, Agnello e Perlingieri erano già ai margini della prima squadra prima di questo incidente. Ora, la loro carriera è appesa a un filo, e sarà interessante vedere come reagiranno le società calcistiche di fronte a quest’episodio controverso.