Evento angosciante nella notte scorsa a Qualiano, quando una chiamata al 112 ha segnalato un uomo visibilmente ubriaco che minacciava la propria famiglia e si comportava in modo violento. La situazione si è rivelata ancora più inquietante quando i carabinieri sono intervenuti per affrontare la situazione.

Il Racconto degli Eventi:

La notte degli orrori ha avuto inizio intorno all’una, quando una segnalazione al 112 ha riferito di un uomo urlante su un balcone, apparentemente in preda a un accesso di rabbia. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’uomo ancora sul posto, chiaramente ubriaco e minaccioso nei confronti della moglie e dei figli all’interno della casa.

L’uomo, un 56enne, ha dichiarato di voler fare del male alla moglie, arrivando persino a minacciare di “sgozzarla” e di disporne i pezzi in una valigia. Le minacce si sono estese anche ai carabinieri, con l’uomo che urlava di picchiarli e bruciare tutto se non lo avessero lasciato in pace.

Il Dramma Familiare:

Le indagini successive hanno rivelato un quadro ancor più allarmante. Dopo essere rientrato a casa nel pomeriggio, l’uomo avrebbe trovato la moglie priva di sensi nel garage. Temendo per la sua vita, i figli hanno trasportato la donna in ospedale, dove è stata dimessa senza gravi conseguenze. Tuttavia, durante il tragitto di ritorno, i figli hanno assistito impotenti alla violenza dell’uomo sulla madre, la quale è stata nuovamente soccorsa e riportata a casa.

Decenni di Violenze Emergono:

Dalla denuncia emerge una storia tragica di oltre 20 anni di matrimonio caratterizzati da violenze e vessazioni mai denunciate. Il 56enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. La vittima, la moglie, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare, portando alla luce un passato di abusi.