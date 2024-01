Nonostante il divieto vigente sul lancio di fuochi d’artificio e petardi, a Nocera Inferiore, la vigilia di Capodanno ha portato a un episodio drammatico: le luminarie installate dalla municipalità in piazza Cianciullo sono coinvolte in un incendio causato da un petardo lanciato da un gruppo di ragazzini. L’incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, a pochi passi dal liceo Vico, quando uno dei manufatti luminosi, curati dall’amministrazione comunale, è finito avvolto dalle fiamme. Il fuoco è innescato da un petardo lanciato da uno dei ragazzi, come evidenziato da un video che ha rapidamente circolato sui social media. I giovani responsabili della situazione sono fuggiti via, lasciando dietro di sé solo spavento e indignazione tra i presenti e coloro che hanno commentato il video online.

Fortunatamente, non si segnalano persone ferite a seguito dell’incidente, ma l’accaduto ha suscitato grande preoccupazione nell’area coinvolta. Nonostante la piazza fosse affollata di persone in occasione delle festività, la pronta reazione ha impedito danni maggiori.

Le fiamme sono domate senza richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, limitando i danni causati dall’incendio delle luminarie cittadine. Tuttavia, l’accaduto solleva questioni rilevanti riguardo al rispetto delle norme di sicurezza e al divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, in particolare in spazi pubblici densamente frequentati.