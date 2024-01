La tranquillità di San Valentino Torio è turbata dall’azione vandalica che ha colpito il nuovo semaforo di Casatori, il quale è messo fuori uso da un petardo esploso durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Il sindaco Michele Strianese, furibondo per l’atto vandalico, ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro i responsabili di questo gesto irresponsabile. L’incidente si è verificato presumibilmente durante la notte scorsa, quando un petardo è fatto esplodere nelle vicinanze della cabina di controllo del semaforo, riducendola in frantumi. Questo dispositivo, installato di recente per garantire la sicurezza stradale, è reso inutilizzabile dall’azione vandalica.

Il sindaco Strianese ha manifestato la sua indignazione di fronte a questa situazione, evidenziando la contraddizione tra gli sforzi dell’amministrazione locale per mantenere l’ordine e coloro che sembrano voler favorire il caos e l’illegalità. “A Casatori c’è qualcuno che vuole favorire disordine mentre noi proviamo a mettere ordine,” ha dichiarato Strianese, sottolineando il contrasto tra la volontà di modernizzazione e chi, per interessi personali o retrogradi, cerca di ostacolare il progresso.

Il semaforo, un elemento di sicurezza fondamentale per la frazione, è installato per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza degli abitanti e degli automobilisti. Quest’atto di vandalismo non solo ha interrotto temporaneamente il flusso del traffico, ma ha anche messo in pericolo la sicurezza stradale degli utenti.

Le autorità locali stanno lavorando per identificare i responsabili di questo gesto e porre in atto tutte le misure necessarie per riparare i danni e ripristinare la funzionalità del semaforo il più presto possibile.