Con l’inizio di febbraio 2024, l’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti per varie prestazioni, fornendo informazioni utili ai beneficiari. Di seguito, una panoramica delle date e delle novità principali.

Pagamenti Pensioni

Il pagamento delle pensioni di anzianità e invalidità avverrà con valuta giovedì 1 febbraio. Per visualizzare il cedolino della pensione, è possibile consultare le indicazioni fornite dall’INPS sul suo sito web. Per il ritiro delle pensioni presso gli uffici postali, le date di orientamento sono le seguenti:

Cognomi A-C: giovedì 1 febbraio;

D-K: venerdì 2 febbraio;

L-P: sabato 3 febbraio (solo di mattina);

Q-Z: lunedì 5 febbraio.

Assegno Unico

I pagamenti dell’assegno unico nel mese di febbraio 2024 saranno effettuati nelle giornate del 16, 19 e 20 febbraio. A seguito delle rivalutazioni basate sul tasso di inflazione avvenute a gennaio, gli importi possono essere soggetti a cambiamenti. Le informazioni dettagliate sulle novità del 2024 e le tempistiche per la presentazione dell’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS.

Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione

A partire dal 2024, il reddito di cittadinanza sarà sostituito da una nuova misura di sostegno al reddito chiamata “assegno di inclusione”. Quest’ultima è destinata a un gruppo più ristretto di beneficiari, compresi nuclei familiari a basso reddito con almeno un over 60, un disabile, un minore o una persona in condizioni economiche difficili. Le domande per accedere a questa nuova misura e ottenere i pagamenti dall’INPS sono attive dal 18 dicembre 2023.

Altri Pagamenti INPS

Per quanto riguarda la Naspi (Indennità mensile di disoccupazione), i pagamenti sono previsti orientativamente entro il 16/20 gennaio. La Cassa Integrazione richiederà l’attesa fino a metà mese per i pagamenti. Il sito dell’INPS offre una sezione chiamata “Consultazione info previdenziali” per verificare lo stato dei pagamenti.

Per gli aumenti relativi agli stipendi degli ultimi mesi, sono disponibili ulteriori dettagli sul sito dell’INPS, fornendo una visione completa delle novità previste nel 2024.

Come Controllare gli Importi e i Pagamenti di Febbraio 2024

Per verificare gli importi e i pagamenti di febbraio 2024, è possibile seguire questi passaggi:

Accedere al portale INPS con Spid, CIE o CNS;

Cliccare su “Prestazioni”;

Selezionare la voce “Pagamenti”.

Questi semplici passaggi consentiranno ai beneficiari di accedere rapidamente alle informazioni relative alle loro prestazioni previdenziali e sociali.