L’INPS ha annunciato i dettagli dei pagamenti delle pensioni per il mese di febbraio 2024, fornendo importanti informazioni sui cedolini e sulle trattenute fiscali. Inoltre, la pubblicazione delle date di pagamento evidenzia alcune novità che coinvolgono i pensionati italiani.

Calendario Pagamenti:

Il calendario dei pagamenti per il mese di febbraio è stato strutturato per favorire una distribuzione efficace degli assegni. Ecco le date di pagamento a seconda dell’iniziale del cognome:

Dalla A alla B: Venerdì 2 febbraio

Da C alla D: Sabato 3 febbraio (solo mattina)

Dalla E alla O: Lunedì 5 febbraio

Da L alla O: Martedì 6 febbraio

Dalla P alla R: Mercoledì 7 febbraio

Dalla S alla Z: Giovedì 8 febbraio

Trattenute Fiscali 2023 e Tassazione 2024:

L’INPS ha effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 entro il 31 dicembre 2023. Questo ha portato al recupero delle differenze a debito sulla pensione di gennaio e di febbraio 2024. In caso di importo insufficiente, le trattenute a debito verranno recuperate su ratei successivi fino all’estinzione del debito. Per importi annui fino a 18mila euro, è previsto un rateizzo prolungato fino a novembre.

Le trattenute a debito comprendono non solo l’IRPEF mensile, ma anche le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Queste ultime saranno recuperate in 11 rate, con inizio da gennaio fino a novembre dell’anno successivo, e saranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

Pensioni di Invalidità Civile e Prestazioni Assistenziali:

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, e le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni non saranno soggette a trattenute fiscali. La tassazione delle pensioni si adeguerà ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote a partire dalle rendite di aprile 2024.