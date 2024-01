L’Ufficio delle Dogane di Salerno, in collaborazione con la Guardia di Finanza Comando Provinciale Salerno, ha condotto un’operazione di successo nel porto commerciale cittadino. In questa operazione, sono sequestrate 54 tonnellate di pellet provenienti dall’Egitto e destinate a un’azienda della provincia di Bari. I sacchi di pellet, con un totale di 3.600 unità, presentavano segni ingannevoli riguardo alla qualità effettiva del prodotto. Secondo quanto comunicato congiuntamente da Agenzia delle Dogane (Adm) e Guardia di Finanza, i sacchi di pellet erano confezionati in modo da trarre in inganno il compratore sulla reale qualità del prodotto. L’azienda coinvolta nell’importazione e nel commercio di tali prodotti è stata segnalata e il responsabile è stato denunciato per la commercializzazione di merci con caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate.

Questo intervento rappresenta un passo importante nella lotta contro la frode commerciale e la vendita di merci contraffatte o non conformi agli standard dichiarati. La falsificazione delle caratteristiche del pellet non solo rappresenta un danno economico per i consumatori, ma può anche avere conseguenze negative sull’ambiente e sulla sicurezza.