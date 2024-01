Coloro che hanno attraversato i caselli autostradali tra Napoli e Salerno poco dopo la mezzanotte di mercoledì potrebbero non aver notato alcuna differenza, ma agli automobilisti è stato presto evidente l’aumento delle tariffe all’alba del giorno successivo. L’incremento del 2,3% ha suscitato reazioni tra i pendolari, che ora devono affrontare costi aggiuntivi per i loro spostamenti quotidiani. Tra le lamentele degli automobilisti, ci sono coloro che notano un aumento di venti centesimi, passando da 2,10 a 2,30 euro al casello.

Questo incremento, seppur apparentemente modesto, può tradursi in un impatto significativo per coloro che attraversano regolarmente l’autostrada. Alcuni calcolano che, passando due volte al giorno, questo si tradurrà in otto euro in più al mese e 96 euro all’anno.

L’aumento delle tariffe autostradali è giunto in un momento in cui è previsto anche un rincaro dell’assicurazione auto nel 2024, con un possibile impatto aggiuntivo sul bilancio delle famiglie. Secondo il Codacons, un nucleo familiare con due veicoli dovrebbe affrontare una spesa assicurativa più elevata rispetto al 2023, con un aumento stimato di 62 euro.

La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per i proprietari di veicoli in disuso, poiché entrerà in vigore una norma dell’Unione Europea che influirà su questa categoria di veicoli.

Le nuove tariffe autostradali sono aggiornate sulla base di quanto stabilito dal decreto milleproroghe per le autostrade. L’incremento del 2,3% è applicato in attesa degli aggiornamenti convenzionali, e le tariffe a livello nazionale non subivano aumenti dal crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018.

Le tariffe attuali della Napoli-Salerno non erano aggiornate da oltre dieci anni, con un aumento di 20 centesimi per auto e moto. È da notare che i venti centesimi aggiuntivi si applicano a veicoli senza il sistema Telepass per il pagamento automatico. Chi utilizza il Telepass può usufruire di sconti basati sulla distanza effettiva percorsa sull’autostrada. La nuova società di gestione, la Spn (Salerno-Pompei-Napoli), ha fornito un sistema di calcolo online per coloro che utilizzano il Telepass e desiderano conoscere la tariffa applicata in base alle stazioni di entrata e uscita specificate.