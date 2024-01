Palma Campania si trova ad affrontare una difficile situazione a causa di un guasto significativo alla rete idrica che ha lasciato la città senza acqua dal mattino di ieri. Inizialmente, la società Gori, responsabile del servizio idrico, aveva previsto un intervento tempestivo per la riparazione, ma la complessità dei lavori ha continuato ad allungare i tempi. Le previsioni di ripristino del servizio, da prima previste entro la serata di ieri, poi rinviato a oggi e infine nuovamente spostato a domani, stanno creando seri disagi per la popolazione di Palma Campania. Il guasto, sebbene localizzato nel territorio di Sarno, ha colpito maggiormente la città palmese, portando ad almeno 48 ore senza acqua potabile, se non addirittura a una situazione prolungata.

La complessità dei lavori di riparazione, figlia della difficoltà infrastrutturale che l’azienda sembra affrontare da diverso tempo, è fonte di grande preoccupazione. È evidente come le infrastrutture attuali siano incapaci di soddisfare le esigenze della popolazione, creando un circolo vizioso di disservizi che perdurano da anni. Forte la rabbia dei cittadini che anche sui social stanno protestando per un guasto che da troppe ore sta rendendo impossibile le giornate. Il sindaco Nello Donnarumma ha espresso la sua preoccupazione ed un forte dissenso riguardo alla situazione attuale, evidenziando la mancanza di un servizio tempestivo da parte della Gori e sottolineando l’assenza di “scusanti per i continui disservizi che la società sta infliggendo alla città”.

Intanto, la Gori ha attivato un servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotti per i residenti. I mezzi di rifornimento sono posizionati in via Nuova Sarno e in piazza Mercato, cercando di alleviare almeno in parte le difficoltà causate dalla mancanza d’acqua.