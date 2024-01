Il nuovo anno dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione, ma spesso si trasforma in tragedia a causa di incidenti legati all’uso irresponsabile dei fuochi d’artificio. Quest’anno, purtroppo, non è stato un’eccezione. A Napoli, durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno nel quartiere di Forcella, una donna è rimasta ferita gravemente da un proiettile vagante mentre assisteva ai fuochi d’artificio dal balcone di casa. Il colpo all’addome ha richiesto il trasporto immediato all’ospedale Vecchio Pellegrini, fortunatamente senza mettere in pericolo la sua vita.

Purtroppo, l’incidente a Napoli non è stato l’unico. Pochi giorni fa ad Alfano, in provincia di Salerno, un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un tragico incidente. Mentre maneggiava un petardo durante i festeggiamenti, il petardo è esploso in faccia causandogli un grave trauma all’occhio. I medici hanno confermato che la funzionalità dell’occhio sarebbe stata definitivamente compromessa.

Questi incidenti ci ricordano la fragilità delle celebrazioni che dovrebbero portare gioia e speranza per il nuovo anno. L’uso irresponsabile dei fuochi d’artificio può portare a conseguenze devastanti, mettendo a rischio la vita delle persone e causando lesioni permanenti, come nel caso del bambino di Alfano.