Il mese di gennaio 2024 porta con sé importanti erogazioni di contributi da parte dell’INPS, dall’Assegno Unico all’Assegno di Inclusione fino alla Naspi e alle pensioni. Ecco un dettagliato calendario dei pagamenti per guidare i beneficiari attraverso le date chiave di questo inizio d’anno.

Assegno Unico e Universale:

Per quanto riguarda l’Assegno Unico e Universale, il calendario dei pagamenti per il periodo gennaio – giugno 2024 prevede le seguenti date: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno. Il pagamento della prima rata avviene di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda.

Per ottenere l’Assegno Unico e Universale nel 2024, non è necessaria una nuova domanda. Tuttavia, sarà importante avere la Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata (DSU) per garantire l’accredito corretto delle rate.

Assegno di Inclusione:

Il calendario dell’Assegno di Inclusione è strettamente legato alla data di presentazione delle domande e all’esito positivo dell’istruttoria. Le date sono le seguenti:

Domande entro il 7 gennaio 2024 con esito positivo: pagamenti dal 26 gennaio 2024.

Domande entro il 31 gennaio 2024 con esito positivo: pagamenti dal 15 febbraio 2024.

Per le domande successive, il primo pagamento avviene il 15 del mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), seguito dai pagamenti il 27 di ogni mese successivo.

Naspi:

Il pagamento della Naspi, il sussidio di disoccupazione, avviene generalmente entro la metà del mese. La data di riconoscimento varia in base al giorno di presentazione della domanda. Per conoscere la data esatta, è possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale online utilizzando SPID, CNS o CIE. Queste date si applicano anche ai beneficiari di DIS-COLL.