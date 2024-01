PostePay, l’innovativo servizio digitale di Poste Italiane, continua a distinguersi come leader nei pagamenti nella provincia di Napoli, grazie al notevole successo di Postepay Evolution. Questa carta prepagata con Iban ha guadagnato rapidamente l’approvazione degli italiani, contribuendo a consolidare la sua posizione di primo piano nella regione. Attualmente, a Napoli e provincia, sono oltre 810.000 le carte Postepay Evolution in circolazione. Questi numeri rappresentano una parte significativa degli oltre 10 milioni di carte Postepay Evolution utilizzate su tutto il territorio nazionale, contribuendo al totale di 30 milioni di carte Postepay emesse.

Il 71 per cento delle famiglie napoletane possiede una carta Postepay Evolution, che si distingue per essere dotata di Iban. Questa caratteristica offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di rispondere alle esigenze di chi necessita di uno strumento completo per effettuare pagamenti in sicurezza e gestire operazioni finanziarie come bonifici, accredito di stipendio o pensione.

Più di un abitante su quattro della provincia partenopea utilizza Postepay Evolution per eseguire pagamenti e transazioni in modo semplice e sicuro. Questa diffusa adozione contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell’e-commerce nella zona, consentendo agli utenti di sperimentare la comodità e la sicurezza offerte da questa soluzione di pagamento digitale.