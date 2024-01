“Padre Enzo Fortunato ha ricevuto da Papa Francesco la nomina di coordinatore della Giornata mondiale dei Bambini e direttore della comunicazione della basilica di San Pietro: una notizia che ci inorgoglisce e ci riempie di orgoglio e di gioia” Così la vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia.

‘A Torre del Greco, la mia città – ricorda Raia – ha studiato al Liceo De Bottis, durante il suo cammino di Fede. Da compagna di scuola sono veramente lieta di questo suo meritato cimento, frutto di un lavoro che da anni Padre Fortunato ha svolto con dedizione, umiltà, spirito di servizio, grande passione. Rivolgo a Padre Fortunato – continua Raia – il caro Enzo, gli auguri di buon lavoro per i nuovi impegni che il Pontefice gli ha affidato, nella convinzione che la sua vocazione attraverso la comunicazione dell’annuncio cristiano, sarà, da ora in poi, ancora più efficace verso i bambini, i più fragili, coloro che, drammaticamente, sono le prime vittime della guerra, così come ci ricordano ogni giorno le notizie che arrivano dal Medio Oriente e dall’Ucraina”.

“Con Padre Fortunato – conclude Raia – in questi anni più volte abbiamo tenuto iniziative istituzionali per la Pace, l’ultima il 25 novembre scorso: sono certa che continueremo con questa sinergia, provando a costruire azioni concrete per rendere più bella la vita di tanti bambini della nostra regione e del mondo”.