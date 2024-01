Antonio Boccia, noto come Tony, è finalmente tornato a casa dopo un’allarmante sparizione che ha tenuto in ansia la comunità di Ottaviano. Il sindaco Biagio Simonetti ha dato l’annuncio ufficiale, confermando il ritorno di Tony dopo giorni di preoccupazione diffusa. La vicenda ha iniziato a destare preoccupazione fin dal 27 dicembre, quando Antonio si era allontanato da Ottaviano e aveva perso ogni contatto con la famiglia e gli amici, lasciando tutti nell’incertezza. La sua presenza a Roma era stata confermata, ma poi ogni traccia si era persa, alimentando il timore per il suo benessere.

In queste settimane, la comunità di Ottaviano ha dimostrato un’impressionante solidarietà, unendosi per cercare e sperare nel ritorno di Antonio. Il sindaco Simonetti ha esaltato l’unità della città, ringraziando tutti coloro che si sono mobilitati e hanno contribuito a diffondere la notizia della sua scomparsa.

Le tensioni si sono placate solo ieri, quando la madre di Antonio, la signora Laura, ha ricevuto la notizia del ritorno del figlio. Tony è finalmente tornato a casa, con grande sollievo e gioia da parte di tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Il sindaco Simonetti ha concluso la sua dichiarazione con un ringraziamento sentito: “Grazie ottavianesi per quello che siamo riusciti a fare”. Questa vicenda resterà un esempio tangibile di come la solidarietà possa portare a risultati positivi, unendo una comunità in momenti difficili.