Una situazione allarmante e critica sta mettendo sotto pressione il Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo a Castellammare di Stabia. Testimonianze dirette di pazienti e operatori sanitari dipingono un quadro di sovraffollamento, carenza di posti letto e una situazione di emergenza che mette a rischio la qualità delle cure e l’efficacia degli interventi. L’incapacità delle ambulanze di scaricare i pazienti ha portato a una situazione in cui le barelle restano “parcheggiate”, all’esterno del pronto soccorso, con i pazienti in attesa di cure e di un posto dove poter essere assistiti. Questo sovraffollamento ha reso difficile, se non impossibile, gestire tempestivamente le emergenze, mettendo a repentaglio la salute dei pazienti e la capacità di risposta dell’ospedale.

Le testimonianze dirette raccontano di operatori del pronto soccorso costretti a far fronte a un afflusso massiccio di pazienti, con un unico operatore addetto ad accogliere e registrare una moltitudine di persone in attesa. La mancanza di posti a sedere ha portato a situazioni in cui le barelle e le strutture per l’accoglienza dei malati risultano insufficienti, con l’operatore costretto a gestire una situazione di estremo stress.