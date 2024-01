Una pericolosa corsa clandestina è stata interrotta dai Carabinieri di Montesarchio, che hanno agito prontamente sequestrando due vetture e ritirando le patenti dei conducenti, due giovani della provincia di Avellino. L’incidente ha coinvolto una sfida notturna ad altissima velocità sulla SS 7 Appia, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Dettagli dell’Incidente:

I protagonisti di questa temeraria competizione erano un 20enne e un 30enne, entrambi provenienti dalla provincia di Avellino. Concentrati sulla sfida, i due non si sono accorti di aver superato ad altissima velocità un’auto civetta dei Carabinieri sulla SS 7 Appia. La pronta segnalazione dei militari ha permesso di intervenire tempestivamente e fermare la folle corsa dei due conducenti spericolati.

Intervento dei Carabinieri:

Le “Gazzelle” del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio sono state allertate dalla segnalazione dell’auto civetta, e sono intervenute immediatamente per bloccare i due veicoli coinvolti nella corsa clandestina. Nonostante la velocità e l’imprudenza manifesta, fortunatamente, non si sono verificate conseguenze per gli altri utenti della strada.

Conseguenze per i Conducenti:

I due giovani conducenti sono stati denunciati, e le loro vetture sono state sequestrate. Inoltre, le patenti di entrambi sono state ritirate come misura precauzionale, al fine di garantire la sicurezza stradale.

Appello alla Segnalazione:

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare episodi simili al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. L’episodio sottolinea l’importanza di una vigilanza attenta per prevenire atti di imprudenza che mettono a repentaglio la vita di chiunque si trovi a percorrere le strade.