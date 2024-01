Una terribile tragedia ha scosso la tranquilla comunità di Agropoli, in provincia di Salerno, dove un marito e sua moglie sono trovati morti nella loro abitazione. Le vittime, un uomo di 63 anni, Vincenzo Carnicelli, e una donna di 43, Annalisa Rizzo, sono identificate come pizzaiolo e impiegata di banca rispettivamente. Al momento, le autorità stanno conducendo accertamenti per comprendere le circostanze di questa drammatica vicenda. La scoperta macabra è fatta dai Carabinieri della compagnia di Agropoli, che sono giunti sulla scena dopo che la madre della donna ha segnalato l’assenza di risposta alle telefonate della figlia. Le indagini sono in corso, e al momento si stanno aspettando gli esiti dell’esame del medico legale per determinare le cause esatte dei decessi. La coppia di marito e moglie trovati morti nell’appartamento di via Donizetti questa mattina ad Agropoli, nel Salernitano, aveva una figlia di 13 anni. Al momento, non e’ chiaro se la ragazzina fosse o meno in casa quando sono avvenuti i fatti.

Tra le ipotesi considerate dagli investigatori, c’è quella di un omicidio seguito da suicidio. Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che l’uomo abbia attaccato la moglie con un coltello, causandone la morte, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Il quartiere è sotto shock a causa di questa inaspettata tragedia, e i vicini si sono espressi con sgomento e incredulità. Gli amici e i parenti delle vittime sono stati informati, e l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita.