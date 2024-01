La conferenza dei servizi sul progetto del sottopasso di via Cosenza a Castellammare è “sospesa” dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) fino all’insediamento del nuovo consiglio comunale. La decisione è presa durante una riunione tenutasi ieri sera in Prefettura, dove il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha accolto la richiesta unitaria di sospendere l’incontro. Il presidente De Gregorio ha dichiarato di essere sempre stato disponibile al dialogo e al dibattito sul tema del sottopasso e che lo sarà anche nei prossimi mesi. Ha sottolineato che la conferenza dei servizi rappresenta il tavolo istituzionale per discutere e migliorare il progetto.

“La posizione di EAV sulla necessità di sopprimere il passaggio a livello e creare un sottopasso resta immutata, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di sicurezza ferroviaria”, ha affermato De Gregorio.

Ha aggiunto che le responsabilità di qualsiasi decisione o rinvio che impedisca la soppressione del passaggio a livello saranno a carico di coloro che le assumono, non solo per Castellammare ma per tutta la Linea Vesuviana Napoli Sorrento.