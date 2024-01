Il 25 gennaio, durante il Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni ha presentato la Prestazione Universale, un nuovo bonus da 1.000 euro destinato agli anziani non autosufficienti. L’obiettivo principale di questa misura è consentire agli anziani di continuare a ricevere cure nella propria casa. Vediamo quali sono i dettagli, i requisiti e come richiedere questo nuovo beneficio che sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Cos’è la Prestazione Universale?

La Prestazione Universale è un nuovo bonus da 1.000 euro destinato agli anziani non autosufficienti, un’aggiunta all’indennità di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro. Il bonus sarà attivato e richiedibile dal 1° gennaio 2025, in una fase iniziale sperimentale per la quale è stato stanziato un milione di euro.

Requisiti per Avere la Prestazione Universale

Il bonus da 1.000 euro sarà destinato agli anziani che soddisfano i seguenti requisiti:

Età di almeno 80 anni: Per ricevere la Prestazione Universale, gli anziani devono aver raggiunto l’età di 80 anni.

Non autosufficienza: Devono essere classificati come non autosufficienti, cioè incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Stato di bisogno assistenziale gravissimo: La prestazione sarà concessa a coloro che si trovano in uno stato di bisogno assistenziale gravissimo.

ISEE inferiore a 6.000 euro all’anno: È richiesto un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 6.000 euro all’anno, evidenziando gravi difficoltà economiche.

Utilizzo del Bonus

Il bonus da 1.000 euro può essere utilizzato per le seguenti spese:

Cura e assistenza svolte da badanti o assistenti sociali: Il compenso può coprire le spese di professionisti che forniscono cure e assistenza agli anziani.

Servizi di lavoro di cura e assistenza da imprese qualificate: Il bonus può essere utilizzato per acquistare servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

Modalità di Richiesta nel 2025

La presentazione della domanda per la Prestazione Universale sarà possibile a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, al momento, non sono state specificate le modalità esatte per presentare la richiesta. È probabile che l’INPS aprirà un portale dedicato nel quale i beneficiari potranno presentare la domanda e ottenere questo beneficio.