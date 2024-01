La Giunta regionale della Campania ha recentemente deliberato l’adesione al Programma nazionale “Capacità per la Coesione 2021-2027”, confermando quindi il suo impegno nella promozione dello sviluppo e della coesione territoriale. L’obiettivo di questa partecipazione è la selezione e l’assunzione a tempo indeterminato di 70 professionisti con competenze tecniche e specialistiche, destinati all’implementazione dei Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione.

Potenziamento delle Risorse Umane:

Le nuove figure professionali, con la qualifica di funzionari, giocheranno un ruolo cruciale nell’attuazione dei progetti regionali che beneficiano dei fondi per la coesione. La decisione della Giunta regionale riflette infatti un chiaro impegno nel potenziamento delle risorse umane, mirando a migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’implementazione dei programmi regionali.

Obiettivi dell’Iniziativa:

L’adesione al Programma nazionale “Capacità per la Coesione” rappresenta un passo concreto verso la promozione dello sviluppo e del benessere nella regione. La creazione di nuove posizioni di lavoro con competenze specializzate è strategica per garantire la gestione ottimale dei programmi e progetti regionali sostenuti da fondi per la coesione.

Focus sulla Coesione Territoriale:

La decisione della Giunta regionale evidenzia l’attenzione verso lo sviluppo e la coesione territoriale. L’iniziativa mira a garantire la presenza di competenze specializzate necessarie per affrontare le sfide e massimizzare gli impatti positivi delle iniziative regionali.

Benefici per la Comunità:

Il potenziamento delle risorse umane è fondamentale per garantire che la Campania possa sfruttare appieno le opportunità offerte dai fondi per la coesione. Questa iniziativa non solo crea nuove opportunità lavorative, ma rafforza anche la capacità della regione di progettare e implementare programmi che promuovano la crescita economica e sociale.