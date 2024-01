Introdotto con il decreto Energia nel settembre 2023, il bonus benzina da 80 euro è diventato un argomento di discussione nel panorama delle politiche di sostegno alle famiglie con reddito basso. Questo contributo, che dovrebbe facilitare l’oneroso impegno di fare rifornimento di carburante, è parte di un pacchetto di iniziative mirate a fornire un sollievo economico a chi si trova in condizioni di vulnerabilità finanziaria.

L’Importo e la Sua Assegnazione

L’importo effettivo del bonus benzina è di 77,20 euro, somma destinata a ogni nucleo familiare che rispetta i criteri di ammissibilità. Questa cifra viene accreditata sulla carta “Dedicata a te”, una carta che già fornisce un contributo di 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari essenziali. Il bonus benzina è concepito come un ulteriore supporto, aggiungendosi ai fondi già presenti sulla carta.

I Beneficiari e i Requisiti

I beneficiari del bonus benzina sono gli stessi che hanno ottenuto o stanno per ottenere la carta “Dedicata a te”. Questa categoria include nuclei familiari con un reddito Isee inferiore o pari a 15.000 euro, inclusi i pensionati. La carta “Dedicata a te” è stata progettata appositamente per offrire aiuto alle famiglie con un basso reddito, consentendo loro di acquistare beni alimentari essenziali o sostenere i costi degli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locali.

Esclusioni e Requisiti Incompatibili

Tuttavia, non tutte le famiglie con reddito basso possono beneficiare di questo bonus. Alcune sono escluse in via preventiva a causa di requisiti incompatibili con la carta “Dedicata a te”. Chi riceve il Reddito di cittadinanza nel 2023, l’Assegno di inclusione 2024 o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà non rientra tra i destinatari del bonus benzina.

Anche coloro che percepiscono la Naspi, la Dis-Coll, l’indennità di mobilità o sono in Cassa integrazione non possono ottenere il bonus. Questa restrizione riguarda qualsiasi forma di integrazione salariale per la disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Evoluzione del Bonus Benzina

Inizialmente, il bonus benzina doveva ammontare a 150 euro, e l’obiettivo era estenderlo a un pubblico più vasto. Tuttavia, durante le discussioni sulla legge di Bilancio 2024, si è deciso di ridurre l’importo a 77,20 euro e di limitare i benefici agli utenti della carta “Dedicata a te”. Questo adattamento potrebbe riflettere una scelta strategica per concentrare l’aiuto su chi ne ha più bisogno.