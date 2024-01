In un contesto economico in continua evoluzione, la nuova piattaforma per l’inclusione e il lavoro (Siisl) emerge come un pilastro cruciale nella promozione dell’occupazione e della formazione in Italia. Fino a giovedì 11, la piattaforma ha già registrato un notevole numero di opportunità, con oltre 177mila offerte di lavoro, 725mila corsi di formazione e più di 112mila Progetti utili alla collettività. Secondo le informazioni fornite dall’INPS, il sistema coinvolge un vasto network di attori, con quasi 2mila agenzie per il lavoro, oltre 2,700 enti erogatori di corsi e 544 Centri per l’impiego. Questo sottolinea l’ampia portata della piattaforma e la sua capacità di connettere individui e opportunità in tutto il paese.

Un aspetto significativo riguarda le richieste di Supporto alla formazione lavoro, che ammontano a circa 156mila. Tuttavia, delle domande caricate, solo 56mila sono state completate ed accolte. Questo solleva questioni cruciali riguardo alla necessità di garantire una maggiore efficacia nella gestione delle richieste e nell’assegnazione delle risorse.

Uno sguardo più approfondito sui curriculum vitae ricevuti rivela una diversificata gamma di competenze e livelli di istruzione. Con quasi il 75% delle domande corrispondenti a curriculum, emerge un panorama variegato. Più di 41mila curriculum riguardano individui con licenza media, mentre oltre 6mila sono di persone con la sola licenza elementare, con un’età media di 52 anni. Sorprendentemente, 44 curriculum appartengono a individui con il dottorato di ricerca, e oltre 4mila presentano lauree secondo il vecchio ordinamento. L’età media complessiva dei candidati è di 43,8 anni.

Questi dati dimostrano che la piattaforma Siisl sta attirando una vasta gamma di partecipanti con background educativi diversi, indicando la sua capacità di adattarsi alle esigenze di un mercato del lavoro in costante cambiamento. Tuttavia, la sfida rimane nell’assicurare che le risorse e le opportunità siano distribuite equamente, garantendo un accesso equo a tutti i candidati.