Il governo Meloni ha recentemente introdotto una serie di bonus e agevolazioni destinate a sostenere le famiglie italiane nel corso del 2024. Con uno stanziamento di circa un miliardo di euro per il sostegno alle famiglie, la legislazione propone diverse misure al fine di agevolare la vita quotidiana delle famiglie e incentivare la natalità.

Assegno di Inclusione: Un Sostegno Importante per Situazioni Particolari

Tra le novità più rilevanti del 2024 spicca l’Assegno di Inclusione, che prende il posto del Reddito di Cittadinanza. Questo bonus, che può arrivare fino a 6.000 euro, è destinato alle famiglie con almeno un componente in situazioni di svantaggio, come disabilità, minore età, over 60 o altre condizioni particolari. La durata del bonus è di 18 mesi, rinnovabile dopo un mese di pausa. Le domande possono essere presentate online tramite il portale INPS, i Patronati o i CAF.

Assegno Unico: Persistenza con Variazioni in Base all’Isee

L’Assegno Unico rimane attivo, ma con importi diversificati in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Questo beneficio è valido per figli maggiorenni fino ai 21 anni impegnati in attività di formazione, minori a carico e figli disabili senza limiti di età.

Bonus Bollette per il Risparmio di Luce e Gas e Altre Agevolazioni Fiscali

Il bonus sociale, che prevedeva sconti sulle bollette per le famiglie a basso reddito, è sostituito nel primo trimestre del 2024 da un bonus bollette per il risparmio di luce e gas. Il limite di Isee per accedere a questo bonus è ridotto a 9.530 euro o fino a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Carta Risparmio Spesa: Sostegno Economico per Beni Alimentari di Prima Necessità

La Carta Risparmio Spesa o bonus alimentare, approvata dal governo Meloni, è una misura di sostegno economico per l’acquisto di beni alimentari essenziali. Introdotta nel 2023, è stata prorogata fino al 2024 e può essere richiesta tramite Poste Italiane sulla base di un elenco condiviso tra INPS e Comuni.

Altri Bonus e Agevolazioni per le Famiglie

Le famiglie con figli possono accedere a diversi altri bonus, tra cui agevolazioni per gli asili nido, l’Assegno Unico Universale, e aumenti per il bonus dedicato ai figli disabili. Sono previsti anche sconti sulle tasse scolastiche e universitarie in base all’Isee.

Per le famiglie in affitto con difficoltà economiche, il Fondo per la Morosità Incolpevole offre un bonus per Isee fino a 7.086,94 euro, gestito dalle Regioni. Infine, sono state introdotte agevolazioni per i genitori lavoratori, come il bonus per le mamme lavoratrici dal secondo figlio in poi e un significativo aumento dell’indennità per il congedo parentale, passata dal 30% all’80%.