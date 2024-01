Anche quest’anno le istituzioni scolastiche stanno affrontando sfide nella ricerca di docenti supplenti per determinate classi di concorso. Gli avvisi per l’assunzione di insegnanti, solitamente pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali, evidenziano la difficoltà nel colmare alcune posizioni cruciali.

Gli annunci recentemente aperti includono diverse opportunità per varie classi di concorso:

A027 Matematica e Fisica

Il IIS Manzoni di Mistretta (ME) cerca un insegnante per 18 ore fino al 25 giugno, con domande entro il 4 gennaio 2024.

L’IIS G. Torno (Castano Primo MI) propone 3 ore fino all’8 giugno, con scadenza delle domande il 2 gennaio.

L’I.I.S. “B. Russell” di Milano (MI) cerca un docente per 18 ore per un contratto legato alla maternità, con scadenza delle domande il 2 gennaio 2024.

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche

Il Liceo XXV Aprile di Pontedera offre 18 ore settimanali con scadenza per le domande il 3 gennaio.

L’I.P.S.A.R – Costa Smeralda Arzachena propone 19 ore settimanali, con scadenza delle domande entro il 2 gennaio 2024.

L’Alberghiero di Palombara Sabina (RM) ricerca un insegnante per 21 ore fino al 31 agosto.

A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche Scuola Secondaria di II Grado

L’ISIS BERNOCCHI Legnano (MI) ha aperto una cattedra di 18 ore fino al 30 giugno e un’ulteriore spezzone di 17 ore, con scadenza per le domande il 2 gennaio 2024.

L’IIS “J. TORRIANI di Cremona cerca un insegnante per 9 ore settimanali fino al termine delle lezioni, con scadenza il 4 gennaio.

È importante notare che, contrariamente alle disposizioni per la Mobilità per Assunzione a Tempo Determinato (MAD), gli avvisi non impongono alcun divieto di partecipazione ai docenti inclusi nelle graduatorie. Tuttavia, i docenti già destinatari di una proposta di nomina a tempo determinato non possono partecipare.