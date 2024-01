Il momento del pensionamento è cruciale per chi ha dedicato una vita al lavoro, e l’attesa per il primo pagamento può essere nervosa. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) gestisce i pagamenti delle pensioni in Italia, ma talvolta possono verificarsi ritardi. Vediamo cosa succede quando la pensione arriva in ritardo e quando vengono pagati gli arretrati nel 2024.

Decorrenza del Pagamento della Pensione:

La data in cui inizia il pagamento della pensione dipende dalla forma pensionistica scelta. Per la pensione di vecchiaia, il pagamento inizia dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti di età e contributi. Per la pensione anticipata, c’è una finestra mobile, e il pagamento avviene tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Casi di Ritardo nei Pagamenti:

L’INPS può ritardare i pagamenti delle pensioni per vari motivi, tra cui la necessità di più tempo per calcolare l’importo finale della pensione. In caso di ritardo, l’INPS è tenuto a calcolare interessi moratori e legali sulle somme dovute. Nel 2024, il tasso legale di interesse è del 2,5%.

Calcolo degli Interessi:

Gli interessi vengono calcolati sull’importo lordo della pensione e dipendono dalla durata del ritardo. Ad esempio, per una pensione lorda di 1.500 euro, con due mesi di ritardo, l’INPS dovrebbe corrispondere ulteriori 75 euro a titolo di interessi.

Pagamento degli Arretrati nel 2024:

L’INPS generalmente paga gli arretrati durante la prima liquidazione della pensione. Questo pagamento include gli importi dovuti e gli interessi calcolati. Tuttavia, i tempi di ritardo possono variare a seconda delle circostanze specifiche. È consigliabile monitorare lo stato della pratica di pensionamento tramite Caf, Patronati o contattando direttamente l’INPS per ottenere spiegazioni in caso di ritardi.