Un’operazione dei carabinieri della tenenza di Scafati ha portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un controllo, il giovane è stato individuato e sottoposto a perquisizione, durante la quale sono stati scoperti stupefacenti già confezionati, pronti per essere immessi sul mercato. Il minorenne è stato successivamente trasferito in un centro di accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.

Dettagli dell’Operazione:

I carabinieri della tenenza di Scafati, impegnati in un servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di droga, hanno individuato il domicilio del ragazzo di 17 anni. Dopo un controllo in strada, hanno deciso di procedere con una perquisizione. Durante tale operazione, sono stati trovati 12,6 grammi di crack suddivisi in 55 dosi, 15 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga era già confezionata, evidenziando l’intenzione di commercializzarla.

Modalità di Confezionamento Insolita:

La droga è stata trovata all’interno di contenitori tipici degli ovetti Kinder, comunemente venduti nei negozi. Questa modalità insolita di confezionamento potrebbe indicare un tentativo di nascondere la droga in modo discreto e ingannevole.

Provvedimenti Presi:

Il minorenne è stato arrestato e successivamente trasferito in un centro di prima accoglienza, in conformità con quanto disposto dalla procura di Nocera Inferiore. Il suo caso sarà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto, durante la quale verranno valutate le azioni legali successive.