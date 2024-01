La morte di un anziano di 88 anni, avvenuta in seguito al ricovero per polmonite acuta presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore nella notte di Natale, ha scosso la comunità locale. L’apertura di un’indagine da parte della Procura, in risposta alla denuncia dei familiari, ha gettato luce sui fatti che hanno preceduto il decesso dell’uomo originario di Pagani. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 12 medici che hanno assistito l’anziano durante il suo ricovero. Elemento centrale per le indagini è l’autopsia, eseguita al fine di fornire dettagli fondamentali sulla vicenda. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica del paziente, un documento cruciale per valutare l’iter delle cure mediche prestate.

Secondo quanto riportato, l’88enne era ricoverato per gravi problemi respiratori. Tuttavia, dopo otto giorni dall’ammissione, le sue condizioni hanno subito un improvviso peggioramento, culminando nel decesso. C’è un’incertezza riguardo alla contrazione del Covid da parte del paziente e se questa sia avvenuta prima o durante il ricovero, aspetto al centro delle indagini in corso.