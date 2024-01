Il giudice per le udienze preliminari, Loredana Camerlengo, ha ordinato il rinvio a giudizio per G.S., un ex funzionario della Motorizzazione Civile di 68 anni, residente a San Lupo. L’uomo è accusato di aver molestato sessualmente una donna di 36 anni durante l’esame di guida a San Marco dei Cavoti. L’accusa è avanzata dalla vittima, assistita dall’avvocato Angelo Leone, durante un’esaminazione per ottenere la patente.

Il processo, previsto per il 9 aprile, si concentrerà su un episodio datato 13 gennaio 2021. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’evento si è verificato all’interno dell’auto in cui la donna stava sostenendo la prova pratica di guida, con il proprietario di una scuola guida seduto accanto a lei. L’imputato, posizionato sul divano posteriore dell’auto, avrebbe inserito una mano tra lo sportello e il sedile della conducente, molestato il seno sinistro della donna. Al termine dell’esame, la vittima si sarebbe lamentata con alcune persone, riferendo di aver subito avances da parte dell’uomo, il quale le avrebbe anche chiesto il numero di telefono.

Nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Maria Dolores De Gaudio sulla base delle testimonianze raccolte, il giudice per le udienze preliminari Pietro Vinetti, su opposizione della parte offesa, ha ordinato l’imputazione coatta. L’udienza preliminare ha confermato il rinvio a giudizio dell’ex funzionario, che sarà difeso dall’avvocato Giuseppe Sauchella.