Nella scena notturna di Napoli, la movida del sabato sera è stata teatro di un’intensa operazione di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Napoli Centro. Tra scooter nella Galleria Umberto I e coltelli nelle mani di giovanissimi, tre individui, di cui due minorenni, sono denunciati durante la notte di controlli. Il più giovane dei tre, un quindicenne, è individuato in largo Berlinguer. Durante la perquisizione, è scoperto con un coltellino svizzero e una sigaretta tra le labbra.

Nel quartiere di Chiaia, un sedicenne è fermato con un pugnale sprovvisto di manico, portando con sé solo una lama appuntita. Sorprendentemente, uno studente universitario di 24 anni, in via Mezzocannone con una birra in mano, aveva un coltello a serramanico agganciato alla cintura. Tutti e tre sono denunciati, mentre i minori sono riaffidati alle rispettive famiglie.

Un uomo di origini nord-africane è arrestato in piazza Bellini, trovato in possesso di 45 grammi di droga, tra cui hashish, cocaina, marijuana ed ecstasy. L’accusa è di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, e attualmente è in attesa di giudizio in camera di sicurezza.

Durante la notte, i carabinieri hanno denunciato un 30enne trovato alla guida di uno scooter nonostante non avesse mai conseguito la patente. Un 59enne è stato denunciato per evasione, trovato in strada senza alcuna autorizzazione mentre era sottoposto ai domiciliari. Un cittadino dello Sri Lanka, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato.

La droga è al centro delle segnalazioni, con sei giovani segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Nel corso dell’operazione, sono notificate 13 contravvenzioni al codice della strada, con tre rider sorpresi a circolare nella Galleria Umberto I e due parcheggiatori abusivi sanzionati. L’operazione dei carabinieri ha messo in luce una serie di problematiche nella vita notturna della città, sottolineando l’importanza di controlli regolari per garantire la sicurezza pubblica.