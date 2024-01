Il presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP, Giuseppe Giaccio, ha annunciato il sostegno del consorzio a un progetto innovativo nell’ambito del corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università Federico II di Napoli. Il progetto, intitolato “Cucina Solidale ad Agraria – Co-Scienze Gastronomiche”, mira infatti a realizzare e distribuire pasti per le persone meno abbienti. L’obiettivo primario del progetto è dunque diffondere la cultura del mangiar bene nel segno della salute e della solidarietà. La cucina proposta si basa sui principi della dieta mediterranea, con un’enfasi particolare sulla sostenibilità e la riduzione degli sprechi alimentari. Utilizzando prodotti eccellenti del territorio, il menu è studiato per offrire un giusto equilibrio tra sapori tradizionali e un corretto apporto alimentare.

La collaborazione tra il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP e l’Università Federico II di Napoli è un esempio di sinergia tra il mondo accademico e l’industria alimentare. Questa partnership mira a promuovere l’educazione alimentare, la sostenibilità e la solidarietà attraverso progetti concreti che coinvolgono gli studenti e contribuiscono al benessere della comunità. In un periodo in cui la consapevolezza dell’alimentazione sana e della responsabilità sociale è sempre più importante, iniziative come queste giocano un ruolo significativo nella costruzione di un futuro più sano e equo.