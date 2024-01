Una violenta rissa ha scosso la serata di ieri in via Piave ad Avellino, coinvolgendo diverse persone, tra cui marito e moglie. Gli scontri hanno richiesto l’intervento immediato degli agenti della Sezione Volanti della Questura e di un’ambulanza del 118.

Intervento delle Forze dell’Ordine e Soccorso Medico

Gli agenti della polizia sono giunti tempestivamente sul luogo della rissa, cercando di riportare la calma e sedare gli animi accesi. Contestualmente, il personale sanitario del 118 è intervenuto per medicare alcune delle persone coinvolte, fornendo le cure necessarie per eventuali ferite o contusioni.

Cause della Rissa Ancora Sconosciute

Al momento, le ragioni che hanno scatenato la violenta zuffa sono ancora sconosciute e oggetto di indagine da parte degli agenti. La situazione in via Piave è stata caratterizzata da momenti di paura e forte tensione, rendendo necessario l’intervento delle autorità per ripristinare l’ordine pubblico.

Indagini in Corso

La polizia ha avviato le indagini per fare luce sull’accaduto, cercando di comprendere le dinamiche e le cause alla base della rissa. Si procederà all’ascolto dei testimoni e all’analisi di eventuali prove raccolte sul luogo per ricostruire con precisione l’evento e individuare eventuali responsabilità.