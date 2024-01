Un’imprevista interruzione dei servizi ferroviari ha colpito la Circumvesuviana a causa della mancanza di illuminazione alla stazione di Bartolo Longo. La notizia è comunicata dall’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione delle linee ferroviarie vesuviane, che ha dichiarato che, a partire dalle 13:30 e fino a nuovo avviso, i treni non effettueranno fermata per servizio viaggiatori presso la stazione interessata. L’assenza di illuminazione rappresenta un rischio per la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario, motivo per cui è presa la decisione di sospendere temporaneamente le operazioni nella zona. La stazione di Bartolo Longo, punto critico della rete Circumvesuviana, è divenuta inaccessibile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Al momento, non sono fornite ulteriori informazioni sulla durata dell’interruzione o sulle misure in corso per risolvere il problema. Tuttavia, l’Ente Autonomo Volturno assicura che gli sforzi sono concentrati nel ripristinare la regolare operatività della stazione il prima possibile e che ulteriori aggiornamenti saranno forniti ai viaggiatori non appena disponibili.