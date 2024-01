In un doloroso caso di abusi sessuali, un uomo e la madre delle vittime sono accusati e sono oggetto di misure restrittive emesse dal Tribunale di Salerno. La Polizia di Stato ha notificato un arresto ai domiciliari per l’uomo e un divieto di avvicinamento per la madre delle due ragazzine, secondo quanto richiesto dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Giuseppe Borrelli. I reati contestati a entrambi gli indagati includono corruzione di minorenni e maltrattamenti.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe commesso atti di violenza, aggravati dalla presenza della sorella, ai danni di una delle figlie della compagna. Le due ragazzine coinvolte nell’orribile episodio sono già date in affidamento, probabilmente come misura precauzionale per garantire la loro sicurezza e benessere.

Gli accusati sono ora soggetti a provvedimenti giudiziari che mirano a proteggere le vittime e ad assicurare che essi non possano avvicinarsi a ulteriori potenziali danneggiamenti. Il coinvolgimento di una madre nelle accuse rende l’intera situazione ancora più angosciante, evidenziando la necessità di una risposta decisa e tempestiva da parte delle autorità giudiziarie.

Il processo, che si svolgerà sotto la supervisione del Tribunale di Salerno, fornirà ulteriori dettagli sull’indagine e determinerà eventuali pene per gli imputati, cercando al contempo di garantire il sostegno necessario alle giovani vittime di questi reati gravi e traumatizzanti.